Bingöl'de İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı - Haberler
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Bingöl'de İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Yerel

Bingöl'de İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı Bingöl'de 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı 'İlköğretim Haftası' kutlama programı düzenlendi.

Bingöl'de İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı

BİNGÖL - Bingöl'de 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı 'İlköğretim Haftası' kutlama programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Öğretmen Serkan Akyaz İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, öğretmen, öğrenci ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşma ile devam etti. Güney, "Eğitim, belli unsurlardan oluşan ve bütünlüğü olan bir kompozisyondur. ve bu bütünlüğün, idareciler, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler; geçmiş, bugün, gelecek; okul, aile, toplum; ders kitapları, programlar ve teknolojik araç gereçler gibi unsurları vardır. Yani bir cümle gibi, birbiriyle ilişkili öğelerden oluşan bir sistemdir. İşte bize düşen bu sistem içerisinde tüm çarkların nizami şekilde işlemesini sağlamaktır. Öğretmen, bu sistemin en asli öğesidir. Çünkü öğretmen eğitimin başlatıcısı, geliştiricisi, uygulayıcısıdır. Eğitim sistemi içerisinde bilgiye hep aç olması ve daha fazlası için çabalaması gerekmektedir. "Üniversite profesörlerimiz köy çocuğunu okutmaya başladıkları zaman memleket kurtulacaktır" sözü bu açıdan dikkate değerdir. Toplumun asrileşmesini ancak ve ancak maarifin yani eğitimin yükselmesinde aramak lazımdır. Arayış içerisinde olmak, eğitimle öğretimle beraber olmak için ne yapmalı sorusu tüm hiyerarşinin temel sorunsalı olmak zorundadır. Değerli anne ve babalar; "Öğrenme, öğretenin değil, öğrenenin yapımıdır" ifadesi öğrencinin eğitim sistemi içerisindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle eğitime yeni başlayan çocuklarımızı anne-babalarından bağımsız olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Anne-babaların değerleri ve eğitim istekleri, onların eğitim alanındaki ilgisini ortaya çıkarmakta ve bu ilgi, çocukların eğitim hayatında önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney'in konuşmasının ardından ilkokul 4. sınıf öğrencileri, okula bu yıl başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Program şiir, türkü ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

(MAÇ-AKK-Y)

Bingöl'de İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı

Bingöl'de İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı

Bingöl'de İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı

Bingöl'de İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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