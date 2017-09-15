Bingöl'de "İl Eğitim Tarihi Müzesi" Kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) talimatıyla Bingöl'ün en eski lisesinde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog ve fotoğrafların yer aldığı "İl Eğitim Tarihi Müzesi" kuruldu.



Bingöl'ün en eski lisesi olan İMKB Bingöl Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan "İl Eğitim Tarihi Müzesi"ni İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin gezdi.



Engin, AA muhabirine, müzede cumhuriyet öncesinden başlayarak günümüze kadar geçen eğitim tarihi fihristinin bilgisel ve görsel olarak oluşturulduğunu söyledi.



MEB'in talimatıyla 81 ilde "Eğitim Tarihi Müzesi" kurulduğunu anımsatan Engin, Bingöl'deki müzenin de açılış için hazır olduğunu bildirdi.



Engin, şöyle devam etti:



"İl bazında saha araştırması yapılarak öncelikli olarak eğitim içerikli geçmişe dair materyaller toplama işlemi ile işe başlandı. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yapılan bilgilendirme ile destek birlikteliği sağlanıp materyal konusunda geniş bir destek havuzu sağlandı. Özellikle ilimizin eğitim geçmişi konusunda detaylı bir araştırma yapılarak birçok bilgisel ve görsel tarama yapılarak cumhuriyet öncesi dönemden başlanarak günümüze kadar geçen süreci içeren ilimiz eğitim tarihi fihristi bilgisel ve görsel olarak oluşturuldu."



Önceden belirlenen 60 metrekarelik alanda müzenin oluşturulduğunu aktaran Engin, müzenin bu ay içerisinde açılışı yapılarak halkın hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.