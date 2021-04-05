Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PN 6243 plakalı otomobil, Bingöl Havalimanı kavşağında 16 EN 312 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık