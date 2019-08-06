Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

06.08.2019 21:16

Kaynak: DHA

BİNGÖL'de, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum karayolu Yenibaş köyü mevkiinde meydana geldi. İsmail Han yönetimindeki 25 FS 939 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 EV 253 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.