Bingöl'de iki köyde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl'de iki köyde çıkan orman yangını ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de iki köyde çıkan orman yangını ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

İlk yangın merkeze bağlı Gökçekanat köyünde çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, vatandaşlarında desteğiyle yangını söndürdü.

İkinci yangın ise Yayladere ilçesine bağlı Güneşlik köyünde ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Yangın bölgesine 12 işçi ve 3 araç sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın 20'nin üzerinde vatandaşın da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı