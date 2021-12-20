Bingöl'de iki ilçede kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 21 Aralık Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Adaklı ve Yayladere ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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