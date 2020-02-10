Bingöl'de iki ilçede eğitime 1 gün ara verildi

10.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:33

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçenin tamamında, merkez ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları (buzlanma ve don) nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA