Bingöl'de iki ilçede eğitime 1 gün ara verildi
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Bingöl'de iki ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçenin tamamında, merkez ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

10.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:33
Bingöl'de iki ilçede eğitime 1 gün ara verildi

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçenin tamamında, merkez ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları (buzlanma ve don) nedeniyle ve ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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