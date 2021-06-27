Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de iki gündür süren orman ve örtü yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Bingöl'de iki gündür süren orman ve örtü yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Yangın, 2 gün önce Genç ilçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağı köylerindeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 15 kilometrelik alana yayıldı. Yangının ilk gününden itibaren bölgede müdahale çalışmalarına başlayan Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen personeller ve Kahramanmaraş'tan gönderilen helikopter de destek veriyor. 40 kişilik yangın söndürme ekibine çevre sakinleri, jandarma ve korucular da destek veriyor. Kahramanmaraş'tan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale ederken, Genç Kaymakamı Arif Gül sürekli yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip ediyor.

Yangının etkisini sürdürdüğü Dedebağ köyü sakinlerinden Abdulhalim Keleş, "Devletimizin bütün kurumları seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah en kısa zamanda bu yangını söndürürler" dedi.

Öte yandan 2 gündür fedakarca bölgede görev yapan Orman İşletme personeli, toprak üzerinde namaz kılarken görüntülendi. - BİNGÖL

Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler
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