Bingöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Sürekli köy yolu ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mahmut D. yönetimindeki 12 AAC 049 plakalı otomobil ile Sercan K. yönetimindeki 49 DC 689 plakalı hafif ticari otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler hafif yaralanırken, kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL