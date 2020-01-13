Bingöl'de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama
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Bingöl'de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Bingöl'de hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

13.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:17
Bingöl'de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

'de hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Asayiş Şubesi ekipleri tarafından son 10 günde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı.Ekiplerin yaptığı çalışmalarda farklı hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda tamamı gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.


Şüphelilerden hırsızlıktan elde edilen bir miktar para ile bazı malzemeler ele geçirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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