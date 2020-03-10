Bingöl'de hırsızlara operasyon: 5 tutuklama
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Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa

Bingöl'de hırsızlara operasyon: 5 tutuklama

Bingöl polisinin, hırsızlara yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 2'si cezaevi firarisi 5 şüpheli tutuklandı.

10.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:46
Bingöl'de hırsızlara operasyon: 5 tutuklama

Bingöl polisinin, hırsızlara yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 2'si cezaevi firarisi 5 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.Ekiplerin yaptığı çalışmada iki iş yeri ve bir evden 20 bin TL değerinde sigara, bin 500 TL para 600 TL değerinde gıda maddesi ve 4 adet otomobil lastiği çalan şüphelileri belirlendi.


Şüphelilere yönelik polis yaptığı operasyonda cezaevi firarisi olan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan N.B ve 4 yıl kesinlemiş hapis cezası olan M.A.B'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Öte yandan şüphelerin çaldığı bir çok malzeme ise ele geçirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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