Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
Bingöl'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Bingöl'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi.
Vatandaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
Ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz