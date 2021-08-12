Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
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Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı

Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Bingöl'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

Vatandaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, bir saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Bingöl'de heyelan nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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