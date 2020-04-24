Bingöl'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu Bingöl'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunduBİNGÖL'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Bingöl'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu BİNGÖL'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bingöl'de coşkuyla kutlandı. Saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine ellerindeki Türk bayrağıyla çıkan kent sakinleri, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyup, bayramı kutladı. Kaynak: DHA