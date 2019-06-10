Bingöl'de haziran ayında karla mücadele
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde haziran ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde haziran ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyünün yüksek kesimlerindeki yayla yolunda kar kalınlığının 6 metreye ulaşması nedeniyle yolun kardan temizlenmesi için çalışma yapıldı.
2 saat süren çalışma ile yol kardan temizlendi.
Kaynak: AA
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