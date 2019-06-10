Bingöl'de haziran ayında karla mücadele

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde haziran ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyünün yüksek kesimlerindeki yayla yolunda kar kalınlığının 6 metreye ulaşması nedeniyle yolun kardan temizlenmesi için çalışma yapıldı.

2 saat süren çalışma ile yol kardan temizlendi.

Kaynak: AA