Bingöl'de haziran ayında karla mücadele

Bingöl'de haziran ayında karla mücadele

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde haziran ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'de haziran ayında karla mücadele

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde haziran ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyünün yüksek kesimlerindeki yayla yolunda kar kalınlığının 6 metreye ulaşması nedeniyle yolun kardan temizlenmesi için çalışma yapıldı.
2 saat süren çalışma ile yol kardan temizlendi.

Kaynak: AA
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