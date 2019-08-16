Bingöl'de hayvan hırsızlığını önleme çalışmaları

16.08.2019 15:53

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Hayvan hırsızlığının önlenmesi" projesi hayat geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hayvan hırsızlıklarının önlenmesine yönelik 29 Temmuz-10 Ağustos 2019 tarihler arasında yol kontrol uygulaması ve köy toplantıları düzenlendiği belirtildi.

Yapılan faaliyetlerin ardından 14 bin 196 büyükbaş ile 35 bin 768 küçükbaş hayvan kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda 318 kayıtsız küçükbaş hayvan tespit edilerek 16 şahsa 54 bin 819 lira idari yaptırım uygulandı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA