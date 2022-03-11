Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı

Bingöl'de hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Topak, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'de hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Topak, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç ilçesine bağlı Yazkonağı Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Samet Topak için cenaze töreni düzenledi. İl Jandarma Komutanlığında yapılan cenaze törenine Vali Kadir Ekinci, kurum müdürleri ve askeri personel katıldı.

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Topak, dualarla ebediyete uğurlandı. - BİNGÖL

Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı

Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uzman Çavuş, Jandarma, Cenaze, Bingöl, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title