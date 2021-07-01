Bingöl'de havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu kurtarıldı
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Bingöl'de havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu kurtarıldı

Bingöl'de havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kültür Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen karganın sesini duyan bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede apartmana gelen ekipler, bir evin banyo kısmından ulaştıkları karga yavrusunu kurtardı.

Karga, itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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Bingöl'de havalandırma boşluğuna düşen karga yavrusu kurtarıldı - Haberler
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