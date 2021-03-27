Bingöl'de hasta almaya giden ambulans şarampole devrildi
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Bingöl'de hasta almaya giden ambulans şarampole devrildi

Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Bingöl'de hasta almaya giden ambulans şarampole devrildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hasta almaya giden ambulans şarampole devrildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hasta almaya giden ambulans şarampole devrildi.

Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyüne hasta almaya giden ambulans, yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Özel İdare ve Karlıova Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu ambulansı bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hasta, bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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