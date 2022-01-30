Bingöl'de hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin verildi

Bingöl'de, kamuda çalışan hamile ve engelli personel, kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacak.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, kamuda çalışan hamile ve engelli personel, kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel, 31 Ocak Pazartesi günü idari izinli olacak.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Engelli, Bingöl, Kamu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title