Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de cinsel istismar, hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bingöl'de cinsel istismar, hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranması olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda cinsel istismar, hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından aranan ve hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.B'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Türker Ertürk Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Ece Erken Hazal Kaya Cem Yılmaz Burak Deniz
Spor Cenk Tosun Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:37:38. #1.16#

title