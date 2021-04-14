Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de cinsel istismar, hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bingöl'de cinsel istismar, hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranması olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda cinsel istismar, hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarından aranan ve hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.B'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş