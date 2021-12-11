Bingöl'de hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Bingöl'de hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Bingöl'de hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.F. (43) yönetimindeki 12 AF 310 plakalı hafif ticari araç, Solhan- Muş kara yolunun Kavşak Mevkisi'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki A.K.F. (35) ve S.U.F. (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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