Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet B'nin kullandığı 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, Adaklı-Sancak kara yolunun Karaçubuk köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Serfinaz B, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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