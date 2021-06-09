Bingöl'de hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı
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Bingöl'de hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı

Bingöl'de hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AF 086 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Muş kara yolunun 8. kilometresinde yine sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 BC 117 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi yaralandı.

Ekiplerin çalışmalarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'de hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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