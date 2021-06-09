Bingöl'de hafif ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı
Bingöl'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bingöl'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AF 086 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Muş kara yolunun 8. kilometresinde yine sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 BC 117 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaralandı.
Ekiplerin çalışmalarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş