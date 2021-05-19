Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Y.Ş. yönetimindeki 25 AAP 930 plakalı otomobil ile F.B. idaresindeki 02 AS 323 plakalı hafif ticari araç Karlıova-Erzurum kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücü F.B. yaralandı.

Durumu ağır olan F.B. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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