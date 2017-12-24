Bingöl'de'Güven Huzur Uygulaması'nda 2 bin 464 şahıs sorgulanırken, 10 araç sürücüsüne 5 bin 840 TL idari para cezası kesildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eşzamanlı olarak başlatılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması, Bingöl'de 68 ekibin katılımı ile 34 noktada gerçekleştirildi.



Uygulama kapsamında polis, 76 umuma açık yerlerde kontrol yaparken 2 iş yerine cezai işlem yapıldı.



Polis ayrıca 2 bin 464 şahsı sorgularken, 6 kişiye çeşitli konularda bin 241 TL, 437 aracın kontrol edildiği yol uygulamasında ise 10 araç sürücüsüne çeşitli konulardan 5 bin 840 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - BİNGÖL