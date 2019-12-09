Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu
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Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu.

09.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:06
Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu

'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Köyü Jandarma Karakolunda görevli astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), çıktığı 10 metre yüksekliğindeki gözetleme kulesinden dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı Genç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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