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Bingöl'de gönüllüler çevre temizliği yaptı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de gönüllüler çevre temizliği yaptı Bingöl'de gönüllü ve STK'lardan oluşan bir grup, kent merkezindeki iki noktada çevre temizliği yaptı.

Bingöl'de gönüllüler çevre temizliği yaptı

BİNGÖL - Bingöl'de gönüllü ve STK'lardan oluşan bir grup, kent merkezindeki iki noktada çevre temizliği yaptı.

18 Eylül Dünya Temizlik günü nedeniyle Bingöl'de "Let's do it Türkiye" koordinesinde Bingöl Belediyesi, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Kızılay, STK ve gönüllü bireylerden oluşan gruplar, kent merkezindeki iki noktada çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. İlk olarak Yeni Mahalle Çamlık alanında çevre temizliği gerçekleştiren grup, kağıt, cam ve plastikleri ayrı bir şekilde paketledi. Daha sonra Bingöl- Genç karayolu üzerinde bulunan Şeyh Ahmed Türbesi'ne hareket eden grup, burada çevre temizliği yaparak etkinliği sonlandırdı. Çöplerin yere atılmaması konusunda çağrıda bulunan Ayşe Kayırtar, temiz bir dünya için bunun gerekli olduğunu belirtti. Kayırtar, "Dünya Temizlik Günü nedeniyle çamlık alanı temizlemeye geldik. Çöplerimizi topladık. Hem temiz bir Bingöl için hem temiz bir Türkiye için bu konuda çok duyarlı olalım, çöplerimizi yere atmayalım. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Bu alanların hem insanlara hem de diğer canlılara ait olduğunu belirten Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde görevli Gençlik Lideri Vedat Avar, "Gönüllülerle birlikte Dünya Çevre Temizlik Günü münasebetiyle daha temiz bir doğa, herkesin görmek istediği bir tabiat alanı bırakmak için çöpleri toplamak için geldik. Bütün vatandaşlardan burayı kullanırken mümkün olduğu kadar kesinlikle katı atık bırakmamalarını rica ediyoruz. Buralar hem bizim için hem de hayvanlar için yaşam alanı. Dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

(MAÇ-AKK-Y)

Bingöl'de gönüllüler çevre temizliği yaptı

Bingöl'de gönüllüler çevre temizliği yaptı

Bingöl'de gönüllüler çevre temizliği yaptı

Bingöl'de gönüllüler çevre temizliği yaptı
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bingöl'de gönüllüler çevre temizliği yaptı - Haberler
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