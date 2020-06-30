Bingöl'de gönüllü temizlik timi, doğa için seferber oldu Bingöl'de gönüllü temizlik timi, doğa için seferber oldu Bingöl'de Yukarı ve Aşağı Akpınar köy sakinleri ile bir grup gönüllü vatandaş, duyarsız piknikçiler için hem nöbet tutmaya başladı hem de kurdukları tim ile çevre temizliği yaptı.

Bingöl'de gönüllü temizlik timi, doğa için seferber oldu

BİNGÖL - Bingöl'de Yukarı ve Aşağı Akpınar köy sakinleri ile bir grup gönüllü vatandaş, duyarsız piknikçiler için hem nöbet tutmaya başladı hem de kurdukları tim ile çevre temizliği yaptı.

Merkeze bağlı Yukarı ve Aşağı Akpınar bölgesindeki ormanlık alanlar, duyarsız piknikçiler tarafından çöplüğe dönüşmeye başlayınca, köy sakinleri ile BİNÇEV-DER ve Bingöl BESYO Spor Kulübü öğrencileri, bir temizlik timi kurdu. Köy sakinlerinin desteğiyle tim, geniş çaplı çevre temizliği gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle maske ve eldivenleri takarak sosyal mesafe kuralına uyan gönüllüler ve köy sakinleri, periyodik olarak çevre temizliğinin sürdüreceklerini aktararak, gelenlerin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Ormanlık alanda temizleme ve nöbetlerin devam edeceğini söyleyen BİNÇEV- DER Başkanı Cuma Karaaslan,"Bu hafta doğa sevginin, doğa korumanın ayyuka çıktığı bir gün yaşıyoruz. Gerçekten Yukarı ve Aşağı Akpınar köylerinde başlayan ve halkın sahiplenişi bizim uyanışın bir adımıdır. Yıllardır eğitim, çevre, toprak diye ve en son anlamını ve değerini anladığımız günde yerel halkın sahip çıkması kadar onurlu bir şey yoktur. Burada temizlik yapmak, bundan sonra kirletmemek, biliyorsunuz temizlik yapmak zorunlu değil ama kirletmemek erdemdir. Ahlaktır, dindir, imandır. Kirletmemek adına burada nöbetlerimiz devam edecek. Temizleme ve koruma nöbetleriyle birlikte insanlara iyi yaklaşımlarla burayı kirletmemelerini ileteceğiz" dedi.

Çocuklara temiz bir doğa bırakmak için temizlik yapmaya devam edeceklerini söyleyen köy sakinlerinden Hasan Berdibek, "Biz köy sakinleri olarak köyümüzün yolunda ve civarında oluşan çevre kirliliğini önlemek amacıyla bir çevre temizlik timi oluşturduk. Burada belirli periyotlarla gelip civarda bulunan çöpleri temizliyoruz. Bu konuda Bingöl Besyo okulundan da destek alıyoruz. Onlar ne kadar kirletirlerse kirletsinler biz çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak için burada temizlik yapmaya devam edeceğiz. İsteyenler gelip burada piknik de yapabilir, vakit de geçirebilir. İnsanların sosyal yaşama, doğaya özlem duyduğunu biliyoruz. Bu konuda davet de ediyoruz ama çöplerini burada bırakmasınlar. Civarda çöp konteynerları bulunuyor zaten. Sadece bizim köyümüzü değil, tüm doğayı temiz tutalım" şeklinde konuştu.

Temizlik seferberliğine gönüllü olarak katılan spor kulübü öğrencisi Özge Ünlü ise, " Burada olmamızın amacı çevremizi güzel bir şekilde temizlemek. Yeni nesillere güzel bir gelecek sunmak. Arkadaşlarımızla beraber bu işe gönül vererek buradayız. Büyüklerimizin de daha duyarlı olmasını diliyorum"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA