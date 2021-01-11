Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu
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Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu

11.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:09

Bingöl'ün Genç ilçesinde gönüllü gençlerin kurduğu 60 barınak soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yuva oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde gönüllü gençlerin kurduğu 60 barınak soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yuva oldu.

İlçede 2 yıl önce kurulan, gönüllü gençlerden oluşan Genç İçin Bir Saat Derneğinin üyeleri çevre temizliğiyle başlattıkları faaliyetlerini sokak hayvanları için sürdürüyor.

Aralarında öğretmen, memur, esnafın da bulunduğu gençler belediyenin tahsis ettiği 2 dönüm alanda sokak hayvanları için 60 barınak kurdu.

Gençler sokaklardan toplayarak barınağa getirdikleri hayvanların hem bakımını yapıyor hem de yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de dernek üyeleri aldıkları özel izinle hayvanların bakımını sürdürüyor.

"Dilsiz dostlarımız için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Genç Yatılı Bölge Ortaokulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan dernek üyesi Hişar Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede başıboş sokak hayvanlarının sorunlar yarattığını gördüklerini ve bu konuda bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyenin tahsis ettiği alanda kurdukları barınaklarda bakımını yaptıkları sokak hayvanlarını aynı zamanda sahiplendirdiklerini ifade eden Akkuş, barınakların 60 hayvanın barınabileceği kapasitede olduğunu aktardı.

Akkuş, sahiplendirdikleri hayvanların takibini de yaptıklarını dile getirerek, "Dilsiz dostlarımız için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yardımcı olan herkese de teşekkür ederiz." dedi.

İlçede oto tamir ustası ve dernek üyesi Aydın Tutkal, 14 aydan bu yana sokak hayvanları için çalıştıklarını belirtti.

"Sokak hayvanları için geçici bir barınma ve beslenme alanı inşa ettik. İnşa ettiğimiz bu alanda 60'a yakın hayvanın bakımlarını yaptık. 30'a yakın hayvanımızı sahiplendirdik." diyen Tutkal, çalışmaların devam ettiğini, duyarlı tüm vatandaşlardan destek beklediklerini kaydetti.

Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu
Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu
Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu
Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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