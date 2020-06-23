Bingöl'de gergedan böceği görüldü BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde boynuzları ile dikkat çeken gergedan böceği görüldü.

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde boynuzları ile dikkat çeken gergedan böceği görüldü.Yayladere ilçesi Sürmelikoç köyü Yerlice mezrasında Mustafa Yaşar, kabuğunda bulunan keratin maddesi nedeniyle kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan, boyutu ve boynuzları ile de dikkat çeken 2 gergedan böceği gördü. Yaşar, yurt dışına çıkarılması yasak olan böcekleri, fotoğraflarını çektikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: DHA