Bingöl'de Genç Arıcılara Malzeme Desteği

Bingöl'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Programı kapsamında 28 genç çiftçiye 42'şer arılı kovanla malzeme desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, kovanların genç arıcılara dağıtılması dolayısıyla, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği bahçesinde düzenlenen törende, 2016'da uygulamaya konulan Genç Çifti Hibe Desteği Programı ile şimdiye kadar 604 projeye 18 milyon 120 bin lira destek verildiğini söyledi.

Yıl içinde 213 projenin destekleneceğini belirten Bahadır, "Bugün 28 arı yetiştiricisine kişi başına 42 arılı kovan ve arıcılık alet ve ekipmanlarının dağıtımını yaptık." dedi.

Bahadır, Bingöl'de arı üretimi ve arı yetiştiricilerine ilişkin bilgi vererek, geçen yıl arı yetiştiricilerinin bin 29 ton bal ürettiğini kaydetti.

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer de birliğe kayıtlı 950 üyeleri olduğunu, destek alan 28 genç arı yetiştiricisiyle üye sayısının 978'e çıktığını söyledi.

Gençlere verilen desteklerin önemine değinen Üzer, "Proje kapsamında 2016 ve 2017 yılında toplam 80, 2018'de de 28 kişiye arılı kovanla malzeme desteği verildi. Daha önce sadece üyelere verilen destek, bu yıl üye olmayanlara da verilmeye başlandı. Bunu önemsiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Müdürü Bahadır, arı üreticilerine malzemelerini teslim etti.