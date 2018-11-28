Bingöl'de "Geleceğin Mühendis ve Teknisyenlerini Yetiştiriyoruz" Projesi

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğin Mühendis ve Teknisyenlerini Yetiştiriyoruz" projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projenin tanıtım toplantısı Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlendi.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, değer odaklı eğitimin teminatı olarak, ilde bilgi toplumunun inşasında öncü bir kurum olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına yön verme çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Yenilikler üretme ve bu yenilikleri başta öğrenciler olmak üzere öğretmenlere, ailelere ve toplumun tüm kesimlerine ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Engin, şöyle devam etti:

"Ülkemizin içinde bulunduğu gelişme trendi ve Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde sanayiye dayalı kalkınma ve gelişme hedeflerinin gerçekleşebilmesi için, eğitimin modernizasyonu, kendini çağın gereklerine uydurabilmesi ve yenilenmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, müdürlüğümüz çeşitli çalışmalar yürütmekte. Gençlerimizi teknolojiyle tanıştırırken, bilinçli bir şekilde hareket etmeye özen göstererek, fayda odaklı bir yöntem izlemeyi önemsiyoruz. Çocukların, teknolojinin bağımlısı haline gelmemeleri ve teknolojiyi işlerine yaradığı kadar kullanmaları gerekmektedir."

Okulların öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli ile bir bütün olduğunu vurgulayan Engin, "Tüm bu kesimlerin beraber çalışması durumunda eğitimde başarıyı yakalayabileceğimiz kanaatindeyiz." dedi.

Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibi proje sorumlusu Mahmut Buyankara, proje hakkında sunum yaptı.