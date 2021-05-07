Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın şüpheli yakalandı

Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın zanlı gözaltına alındı.

Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın zanlı gözaltına alındı.

Karlıova ilçesinin Sakaören köyünde dün foseptikte bulunan ve Yılmaz Bigeç'e (40) ait olduğu değerlendirilen cesede ilişkin soruşturma sürüyor.

Ceset, kesin kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma ekipleri, öldürüldüğü değerlendirilen kişinin eşi B.Bigeç'i gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dün, Sakaören köyünde bir vatandaş, koku üzerine baktığı foseptikte parçalara bölünmüş ceset görmüş, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu cinsiyet tespiti yapılmış, cesedin 27 gündür haber alınamayan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu değerlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:15:44. #1.14#

title