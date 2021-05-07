Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın şüpheli yakalandı
Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın zanlı gözaltına alındı.
Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın zanlı gözaltına alındı.
Karlıova ilçesinin Sakaören köyünde dün foseptikte bulunan ve Yılmaz Bigeç'e (40) ait olduğu değerlendirilen cesede ilişkin soruşturma sürüyor.
Ceset, kesin kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Jandarma ekipleri, öldürüldüğü değerlendirilen kişinin eşi B.Bigeç'i gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Dün, Sakaören köyünde bir vatandaş, koku üzerine baktığı foseptikte parçalara bölünmüş ceset görmüş, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu cinsiyet tespiti yapılmış, cesedin 27 gündür haber alınamayan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu değerlendirilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz