Bingöl'de fırtına fabrikasının çatısını uçurdu

BİNGÖL'de etkili olan fırtına, tekstil fabrikasının çatısını uçurdu.

BİNGÖL'de etkili olan fırtına, tekstil fabrikasının çatısını uçurdu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Akşam saatlerinde Bingöl'de etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sanayi bölgesinde bulunan tekstil fabrikasının çatıları fırtına nedeniyle uçtu. Fırtınanın etkisiyle uçan çatıların kereste ve saçları mahalle içerisinde cadde ve sokaklara dağıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal