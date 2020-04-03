Bingöl'de fırıncılara eldiven ve bone dağıtıldı
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Mehmet Temiz, Karlıova, Bingöl, Güncel

Bingöl'de fırıncılara eldiven ve bone dağıtıldı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 85 fırına bone ve eldiven dağıtıldı.

03.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:08
Bingöl'de fırıncılara eldiven ve bone dağıtıldı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 85 fırına bone ve eldiven dağıtıldı.

Karlıova ilçesinde esnafları ziyaret ettikten sonra fırıncılara eldiven ve bone veren Bingöl TSO Meclis üyesi Mehmet Temiz, "Korona virüs tedbirleri kapsamında biz de fırıncı kardeşlerimizi ve müşterilerini bu salgından korumak adına il geneli 100 bin eldiven ve 85 bin bone dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Temiz, salgın dolayısıyla vatandaşların ilgili bakanlıkların açıkladığı kurallara uymasını istedi.

Kaynak: AA

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