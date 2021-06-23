Bingöl'de Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle istihdama yönelik yatırımlar artıyor

Sanayi, tarım, turizm, sağlık, ticaret ve eğitim gibi birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgesel kalkınmada proje ve yatırımları destekleyen Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl'de son 10 yılda 116 projeye katkı sundu.

Sanayi, tarım, turizm, sağlık, ticaret ve eğitim gibi birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgesel kalkınmada proje ve yatırımları destekleyen Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl'de son 10 yılda 116 projeye katkı sundu.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, AA muhabirine, Bingöl'ün son yıllarda gerek devletin gerek özel sektörün yaptığı yatırımlarla bölgesinde en önemli gelişim kateden illerden olduğunu söyledi.

Kamunun yaptığı üst ve altyapı yatırımlarının sanayicinin ve diğer sektörlerin önünü açtığına işaret eden Yoğunlu, ajansın da özellikle özel sektörün devletin sağladığı avantajlı teşviklerden daha fazla yararlanması ve kalkınmanın gelişmesi adına çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

"Bingöl'de sanayiyle ilgili yatırımlar artıyor"

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de destek sağladıkları projelere değinen Yoğunlu, şu bilgileri verdi:

"Toplam proje bütçesine baktığımızda bu cari fiyatlarla yaklaşık 750 milyon liraya tekabül ediyor ve doğrudan ajansımızın desteği yaklaşık 450 milyon lira. Bingöl'de 10 yıl içinde 166 projeye yaklaşık 145 milyon lira yatırım gerçekleşecek şekilde destek verdik. Ajansımızın katkısı yaklaşık 85 milyon lira. Özellikle son zamanlarda sanayi ve istihdama yönelik sektörler artıyor."

Bingöl Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) üretim imkanlarına artırmaya, firmaların ortak kullanım alanlarını ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler gerçekleştirdiklerini bildiren Yoğunlu, özellikle 2019'da OSB'de doğal gaz ihtiyacını karşılayacak bir güdümlü proje hayata geçirdiklerini, artık faaliyete geçen projelerle toplam 720 dönümlük alanda faal olan 37 fabrikanın doğal gaz kullanabildiğini ifade etti.

"İkinci tekstilkenti yapıyoruz"

OSB'de bulunan 37 firmanın neredeyse tamamına üretime yönelik destek verdiklerini söyleyen Yoğunlu, "Bingöl OSB'de ikinci tekstilkenti yapıyoruz. Toplam 8,7 milyon lirayı bulan bütçesiyle yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip tekstilkent inşallah ilimizde 800 kişinin istihdamını sağlayacak." diye konuştu.

Yatırımcıları 6. bölge teşviklerinden yararlanmaya, konfeksiyon ve tekstil alanında üretim ve yatırım yapmaya davet eden Yoğunlu, tarım ve turizm sektöründe de önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Bingöl'de Türkiye'nin en önemli süt entegre tesisinin SÜTAŞ tarafından yapıldığını anımsatan Yoğunlu, şöyle devam etti:

"Yem bitkisi üretiminde, tarımda, hayvancılıkta, süt besisinde ilimize çok büyük yatırımları sağladı. İnşallah bu yılın ortalarında üretime geçiyor. Bunu desteklemek ve bu büyük fabrikamızı mega yatırımın tedarikini güvenli hale getirebilmek amacıyla daha önce 21 yerde yapılan süt istasyonların rehabilitasyonunu gerçekleştirdik. Bakanlığımıza bağlı DAP Bölgesel Kalkınma İdaresi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın SOGEP programıyla 2,5 milyon liralık destekle 10 yerde yeni süt toplama istasyonları kuruyoruz."

Farklı alanlarda süt üretimi yapan üreticilerin sütlerini güvenli şekilde oradaki istasyonlara bırakabileceğini anlatan Yoğunlu, firmanın sütleri alıp fabrikada işleyeceğini, sütün önemli bir geçim kaynağı olacağını, yörenin refahına önemli katkıda bulunacağını vurguladı.

Yoğunlu, "Sanayi yatırımları ve tarımdaki gelişmelerle Bingöl artık göç veren değil gerçekten göç alan bir il oluyor." ifadesini kullandı.

Fırat Turu destinasyonu yapılacak

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl turizm temalarına hitap eden Fırat Turu destinasyonunu yapacaklarını bildiren Yoğunlu, "Otel konaklamalarının da 85 liralık kısmını ajans olarak karşılıyoruz. Fırat'ın bu topraklarındaki tarihi, kültürel ve tarımla ilgili değeri olan her şeyi tanıtmak istiyoruz. En önemli hedefimiz Bingöl'ün gelişimini daha üst seviyelere çıkarmak." dedi.

Mali olarak destekledikleri firmalara danışmanlık hizmeti de verdiklerini, bu sayede son yıllarda artan bir ihracat ivmesi bulunduğunu dile getiren Yoğunlu, kentin, kendi bölgesindeki ülkelere de özellikle gıda ve mobilya alanında ürünlerini ihraç edilecek kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

"3 bine yakın yeni istihdam sağlandı"

Yoğunlu, "Son zamanlarda ilimize ajansımızın desteği, ajansımızın yatırımcılarla birlikte çalıştığı ve yatırıma dönüşen desteklerle 3 bine yakın yeni istihdam sağlandı. İnşallah bu rakamı da artıracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş