Bingöl'de fidan dikim toplantısı

10.09.2019 14:26

Bingöl'de "1 milyon kişiyle 11 milyon fidan dikim etkinliği" toplantısı yapıldı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci Başkanlığında İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıya 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Ahmet Altunhan, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi ile Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halim Özdemir de katıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özdemir, ağaç sevgisini geliştirmek, toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla her kesimden destek beklediklerini belirtti.

11 Kasım 2019'da 81 ilde eş zamanlı olarak 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek, "Toplumun bütün kesimlerinin katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11: 11'de 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturulmasını hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA