Bingöl'de FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
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Bingöl'de FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı

Bingöl'de FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de 4 yıldır silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bingöl'de 4 yıldır silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bingöl Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma FETÖ/PDY" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 30.01.2017 tarihinden itibaren aranan 1 şahıs, 27 Mayıs 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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