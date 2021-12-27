Bingöl'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Ekonomi

Bingöl'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimiBİNGÖL Bingöl'de İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

BİNGÖL Bingöl'de İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda İl Ticaret Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Bingöl Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipleri kent merkezinde denetim gerçekleştirdi. Başta zincir marketler olmak üzere denetime çıkan ekipler, temel gıda ürünlerini tek tek inceledi. Kent merkezinde 12 kişiden oluşan 2 ekip, hem fiyatları kontrol etti hem de stokçuluk denetimi gerçekleştirdi.

İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetimlerin süreceği öğrenildi.

Bingöl'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Bingöl'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Bingöl'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title