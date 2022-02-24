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Bingöl'de EYP düzeneği imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de EYP düzeneği imha edildi

Bingöl'de jandarma tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de jandarma tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 23 Şubat 2022 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 1 adet 12 kg'lık mutfak tüpü, 40 kg amonyum nitrat patlayıcı madde, 2 adet elektrikli fünye, 50 gr C4 plastik patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

El Yapımı Patlayıcı, Jandarma, Bingöl, İcra, 3. Sayfa, Haberler

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