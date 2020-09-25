Bingöl'de evden hırsızlığa 5 tutuklama
25.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:02
BİNGÖL'de, evden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.
BİNGÖL'de, evden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde evde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Karşıya Mahallesi'nde 2 evde hırsızlık yaptıkları belirlenen M.A., V.B., A.A., Y.B. ve B.B. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL