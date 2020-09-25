Bingöl'de evden hırsızlığa 5 tutuklama
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Bingöl'de evden hırsızlığa 5 tutuklama

25.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:02
Bingöl'de evden hırsızlığa 5 tutuklama

BİNGÖL'de, evden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

BİNGÖL'de, evden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde evde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Karşıya Mahallesi'nde 2 evde hırsızlık yaptıkları belirlenen M.A., V.B., A.A., Y.B. ve B.B. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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