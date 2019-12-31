Bingöl'de ev yangını

31.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:36

Bingöl'de bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın giriş dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evin içinde yangın çıktı.Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti.Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA