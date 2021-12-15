Bingöl'de toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen Eren-Kış-6 operasyonları kapsamında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait gömülü vaziyette roketatar ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 14 Aralık 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında Eren-Kış-6 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette; 1 adet jelikan içerisinde 1 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 4 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, bin 500 adet 7,62x39 milimetre fişek, 960 adet 7,62x54 milimetre fişek, 130 adet 5,56x45 milimetre fişek, 2 adet Zagros şarjörü, 17 adet Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet 8x25 keskin nişancı dürbünü. 10 adet elektrikli fünye, 1 adet 150' lik bixi mayonu, 4 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjör kütüklüğü, 1 adet lazer metre, 1 adet manometre ve 3 adet palaska ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL