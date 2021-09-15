Bingöl'de engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi - Haberler
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Bingöl'de engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bingöl'de engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi

Bingöl'de '2021 Bingöl Kardeşlik Yılı' çerçevesinde 25 yaşındaki engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi.

Bingöl'de '2021 Bingöl Kardeşlik Yılı' çerçevesinde 25 yaşındaki engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi.

Bingöl Valiliği tarafından ilan edilen '2021 Bingöl Kardeşlik Yılı' çerçevesinde çeşitli etkinlikler ve yardımlaşmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Karlıova ilçesinde yaşayan ve belden aşağısı felç olan 25 yaşındaki evli 2 çocuk babası Ahmet Davulcuoğlu'na destek eli uzatıldı. Bingöl Engelliler Kültür Derneği ve Bingöl Memur-Sen Engelliler Komisyonu, temin ettikleri 3 tekerlekli elektrikli scooterı, Davulcuoğlu'na teslim etti. Davulcuoğlu, engelli derneklerine ve desteği olan herkese teşekkür etti. - BİNGÖL

Bingöl'de engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi

Bingöl'de engelli gence 3 tekerlekli elektrikli scooter hediye edildi

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