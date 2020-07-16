Bingöl'de elektrik direğinden düşen işçi öldü
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.
16.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:18
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Deprem sonrası Yedisu ilçesinde devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında Elmalı köyü Cevizli mezrasındaki bir direğe çıkan elektrik dağıtım şirketi görevlisi Serkan Sözden (24), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Sözden'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Serkan Sözden'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ilçeye bağlı Yağmurpınar köyünde defnedildi.
Kaynak: AA