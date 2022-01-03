BİNGÖL'DE ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI - Haberler
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BİNGÖL'DE ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Fırat Elektrik Dağıtım görevlileri tarafından kurtarıldı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Fırat Elektrik Dağıtım görevlileri tarafından kurtarıldı.

Olay, Adaklı ilçesi Döşlüce Mahallesinde bugün meydana geldi. 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Fırat Elektrik Dağıtım ekipleri, sepetli vinçle kediyi tırmandığı direkten kontrollü bir şekilde kurtardı. Aşağı indirilen kedi, sokağa tekrar bırakıldı.

BİNGÖL'DE ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

BİNGÖL'DE ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

BİNGÖL'DE ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

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