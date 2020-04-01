Bingöl'de "el dezenfektan noktaları" oluşturuldu
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Bingöl'de "el dezenfektan noktaları" oluşturuldu

Bingöl'de belediye tarafından şehrin 15 farklı noktasına vatandaşlar için el dezenfektan otomatları yerleştirdi.

01.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:39
Bingöl'de

Bingöl'de belediye tarafından şehrin 15 farklı noktasına vatandaşlar için el dezenfektan otomatları yerleştirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs salgınına karşı tedbir çalışmaları kent genelinde aralıksız bir şekilde devam ediyor.Bingöl Belediyesi tarafından da hem dezenfekte çalışmaları yapılıyor hemde bir çok tedbir alınıyor. Son olarak belediye tarafından sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşların kullanması amacıyla el dezenfektan noktaları oluşturuldu.Ekipler, başta hastane ve yayaların sık kullandığı caddeler olmak üzere kentin 15 noktasına el dezenfektan otomatları yerleştirdi.

Sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, el temizliğine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Arıkan, "Korona virüs ile mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bugün ki çalışmalarımıza bir yenisi daha eklemiş bulunuyoruz. Özellikle bu virüsle mücadelede el dezenfektesi çok çok önemli. Vatandaşlarımızın el temizliğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Şehrimizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz el dezenfekte otomatlarını vatandaşımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Tedbir var mikrop yok sloganıyla bunu yaptık. Lütfen tüm vatandaşlarımız hem kendi hem de çevresindeki insanlar için sağlıkları için ellerini dezenfekte etsinler" dedi.

Vatandaşlarda yapılan uygulamalardan dolayı memnun kaldıklarını belirterek, kendilerinin işleri dolayısıyla dışarı çıktığını, işleri olmayanların çıkmaması gerektiğini söyledi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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