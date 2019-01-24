Bingöl'de Ekipler Suriyeli Bebek İçin Seferber Oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde yolu kar dolayısıyla kapanan mezrada rahatsızlanan Suriyeli 14 aylık Usame Matar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye yetiştirildi.

Yeniyazı köyüne bağlı Fırat mezrasında oturan Suriyeli aile, 14 aylık oğulları Usame Matar'ın rahatsızlanması üzerine telefonla İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım talep etti.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, paletli ambulansla 3 saat süren bir çalışmanın ardından Fırat mezrasına ulaştı. Ekipler, Usame bebeği Genç Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: AA