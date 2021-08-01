Bingöl'de ekipler olası yangınlara karşı teyakkuz halinde

Bingöl'de ekipler olası yangınlara karşı teyakkuz halinde Bingöl'de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı denetimleri sıklaştırdı.

Bingöl'de ekipler olası yangınlara karşı teyakkuz halinde

BİNGÖL - Bingöl'de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı denetimleri sıklaştırdı.

Ülke genelini son 4 günde etkisi altına alan yangınlar, başta Antalya olmak üzere yaklaşık binlerce hektarlık ormanlık alanı küle çevirdi. Yangınlar artması ve olası sabotajlara karşı da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ekipler de ormanlık alanlarda denetim ve nöbetleri sıklaştırdı. Bu kapsamda Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, kent genelindeki ormanlık alanlarda denetim ve kontrolleri arttırdı.

Genç ilçe Orman İşletme Şefliği, 250 hektarlık çamlık alanda 15 personelle 10 ayrı noktada düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor.

Olası yangın ihtimaline karşı da devriye atan ekipler, her saat başı ilk müdahale aracıyla çamlık alanlarda kontrol ve denetimleri sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi