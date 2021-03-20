Bingöl'de ekipler karlı dağlara yaban hayvanları için 36 ton yem bıraktı
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Bingöl'de ekipler karlı dağlara yaban hayvanları için 36 ton yem bıraktı

20.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:44
Bingöl'de ekipler karlı dağlara yaban hayvanları için 36 ton yem bıraktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının çetin geçtiği dağlarda aç kalan yaban hayvanlarını unutmuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, kış aylarının çetin geçtiği dağlarda aç kalan yaban hayvanlarını unutmuyor.

Ekipler, kent genlinde yüksek rakımlı dağları binbir zorlukla aşarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakıyor.

Kışın zor geçtiği 2 bin rakımlı Şeytan Dağları başta olmak üzere yaban hayvanlarının yaşadığı dağlara giden ekipler, yaptıkları araştırmalar ve gözlemler neticesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin yaşadığı bölgeleri belirliyor.

Karın yağdığı ilk günden itibaren yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran öncülüğünde, keçilerin yaşadığı bölgelere 36 ton yem bıraktı.

Ekiplerin dağların zirvesine kadar uzanan yolculuğu ve zorluklara rağmen yemleri bıraktıkları anlar ile yaban ve dağ keçilerinin beslenmesi, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Bingöl Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Serkan Elçi, çetin kış şartlarında yaban hayvanlarına yönelik yaptıkları faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesi için çalıştıklarını dile getiren Elçi, Bingöl'deki hayvan popülasyonunda kısmi azalma oluştuğunu gözlemlediklerini belirtti.

Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile istişarede bulunduklarını anlatan Elçi, şöyle konuştu:

"Hayvan neslini nasıl muhafaza edebiliriz, popülasyonu nasıl dengede tutabiliriz, bunları toplantılarda görüşüyoruz. Bir taraftan da yemleme çalışmaları ve hayvan neslinin devamlılığıyla alakalı çabamızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize düşen dernek faaliyetlerimizde, yasal avcılarımızla, avcılık usul ve esaslarına riayet ederek kaçak avcılığın önüne geçmektir. Yasal avcılarımızın da belli koşullarda kriterlere uyarak avcılık yapması gerektiğini her koşulda dillendiriyoruz. Kaçak avcılığı önleme, yaban hayatını koruma adına bilgilendirmeyi gerekli olan kurumlarımıza, tebligatla sunuyoruz. Bu mevzu gerçekten vicdanı bir mesele."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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